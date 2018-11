Washington— El presidente Donald Trump y su esposa Melania encendieron las luces del Árbol Nacional de Navidad en el parque ubicado detrás de la Casa Blanca.

Es el 96to año seguido que se lleva a cabo esta tradición presidencial.

La primera dama de Estados Unidos pulsó el interruptor para encender el árbol luego que su esposo hizo una cuenta regresiva de 10 segundos y pidió a los presentes unírsele.

