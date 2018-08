Washington - Ante una amenaza creciente a su presidencia, Donald Trump atacó con dureza a su antiguo abogado, Michael Cohen, quien en la víspera lo implicó en el encubrimiento del pago de sobornos a dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones sexuales con el entonces candidato.

Trump acusó a Cohen de inventar “historias para conseguir un ‘trato’” con los procuradores federales. Cohen se declaró culpable de violaciones de las leyes de financiación política que, dijo, realizó en coordinación con el mandatario.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!