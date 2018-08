Washington - El presidente Donald Trump volvió a criticar duramente al FBI por su investigación del correo electrónico de Hillary Clinton y dijo que “en determinado momento” él mismo “¡podría verme obligado a intervenir!”.

Big story out that the FBI ignored tens of thousands of Crooked Hillary Emails, many of which are REALLY BAD. Also gave false election info. I feel sure that we will soon be getting to the bottom of all of this corruption. At some point I may have to get involved!