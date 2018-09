Bridgewater, Nueva Jersey - A medida que comienza la secuela de su tormentoso debut en Naciones Unidas, el presidente Donald Trump volverá hoy a enfrentar los peligros planteados por la amenaza nuclear de Corea del Norte, aunque su sombra puede parecer menos inquietante que hace un año.

Doce meses después de que Trump habló desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas y llamar “Rocket Man” al líder norcoreano Kim Jong Un el esfuerzo por desnuclearizar la península coreana es un trabajo en progreso, aunque los temores de guerra han dado paso a sueños de acercamiento.

El presidente, cuyas belicosas denuncias de Pyongyang han dado lugar en buena medida a notas esperanzadoras, planea sentarse con el presidente surcoreano Moon Jae-in, quien llega con un mensaje personal de Kim a Trump después de sus conversaciones intercoreanas la semana pasada.

Trump, quien el miércoles hará su debut como presidente de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, también hablará en el discurso que ofrecerá mañana sobre Irán y la lucha contra las drogas.

El discurso destacará la importancia de "proteger la soberanía" de Estados Unidos, según adelantó este jueves la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

"No es que digamos que el multilateralismo no puede funcionar; decimos que la soberanía es una prioridad sobre todo eso", defendió la diplomática durante una conferencia de prensa.

Nueva York es la sede la reunión que realiza la ONU desde hoy y reúne a más de 120 jefes de Estado. Entre estos se encuentra el presidente de Cuba, quien viajó a Estados Unidos por primera vez desde que fue electo, así como el presidente de Japón, Shinzo Abe.

De hecho, Trump tuvo una cena anoche con el presidente japonés en donde acordaron continuar su "estrecha coordinación" respecto a la desnuclearización de la península coreana.

