El presidente Donald Trump negó el viernes que supiera de antemano sobre una reunión realizada en la Torre Trump en junio de 2016 entre una abogada rusa, su hijo mayor y otros asesores que fueron convocados para escuchar información perjudicial sobre su rival demócrata Hillary Clinton.

Trump tuiteó “No. No sabía sobre la reunión con mi hijo, Don Jr. (Donald Trump Jr.)”.

.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice!