Washington - El presidente, Donald Trump, advirtió hoy que podría retirar las acreditaciones a más periodistas que cubren la Casa Blanca después de quitársela a un corresponsal de la cadena CNN, e insultó a otras dos reporteras de este canal en pleno auge de sus tensiones con la prensa.

"Podría haber otros", alertó Trump en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

La Casa Blanca anunció este miércoles que había suspendido la credencial que permite un acceso permanente a la mansión presidencial a Jim Acosta, un periodista que había protagonizado numerosos roces con Trump y que ese mismo día tuvo un incómodo rifirrafe con el mandatario durante una rueda de prensa.

Preguntado por si planea devolverle pronto la acreditación, Trump dijo que no ha "tomado esa decisión", y criticó al periodista.

"Creo que Jim Acosta es un hombre muy poco profesional. Le pagan para serlo. Habría hecho lo mismo conmigo o con (el expresidente estadounidense) Ronald Reagan. No creo que sea una persona lista, pero tiene un tono de voz muy alto", afirmó el presidente.

"Si alguna vez le han visto interactuar con Sarah Huckabee Sanders (la portavoz de la Casa Blanca), es una vergüenza", agregó.

Trump arremetió también contra April Ryan, una corresponsal de la emisora afroamericana American Urban Radio y colaboradora de la CNN que lleva 20 años cubriendo a presidentes, y con la que Sanders también ha tenido muchos roces.

"Nos pasa lo mismo con April Ryan. Estamos hablando de alguien que es una perdedora. No sabe qué demonios está haciendo. Le han dado un aumento de sueldo, y un contrato creo que con CNN. Pero es muy repugnante", aseguró el mandatario.

"Hay que tratar con respeto a la oficina del presidente", añadió.

Además, insultó a otra periodista de la CNN, Abby Phillip, cuando ella le preguntó si pretende ejercer algún control sobre el fiscal general que investiga la trama rusa, Robert Mueller, al encargar a su nuevo fiscal general en funciones, Matt Whitaker, que supervise esa pesquisa.

"Vaya pregunta más estúpida. Te observo mucho, y haces un montón de preguntas estúpidas", espetó Trump a la periodista.

