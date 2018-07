Nueva Jersey — El presidente Donald Trump dijo que él nunca pidió a republicanos de la cámara baja que votaran por propuestas migratorias que sucumbieron la semana pasada, denotando su último latigazo hacia la medida.

Trump tuiteó desde su club de golf en Nueva Jersey que él nunca presionó a legisladores para que apoyen los planes porque no hubieran sido aprobados por el Senado. Tuiteó que él dejó ir muchos republicanos de la cámara baja "antes de la votación sabiendo que necesitábamos republicanos para ganar en noviembre".

I never pushed the Republicans in the House to vote for the Immigration Bill, either GOODLATTE 1 or 2, because it could never have gotten enough Democrats as long as there is the 60 vote threshold. I released many prior to the vote knowing we need more Republicans to win in Nov.