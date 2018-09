Fargo, Dakota del Norte - El presidente Donald Trump declaró el viernes que el Departamento de Justicia debería tratar de identificar al autor de un artículo de opinión mordazmente crítico publicado en el diario New York Times, supuestamente entregado por un miembro de un movimiento de "resistencia" dentro del gobierno estadounidense que lucha dentro del gobierno para impedir los impulsos más peligrosos del mandatario.

Are the investigative “journalists” of the New York Times going to investigate themselves - who is the anonymous letter writer?