Washington - El presidente Donald Trump, quien alguna vez se jactó de que su estatus como celebridad le daba derecho a manosear a las mujeres en la entrepierna, preguntó el viernes por qué no despiden a la comediante Samantha Bee, quien describió a su hija Ivanka con un término obsceno y sexista.

Trump tuiteó que la cadena TBS está aplicando un "doble rasero total" por no haber cancelado el programa de Bee, "Full Frontal", después de que la comediante dijo que Ivanka Trump era una "c---- irresponsable" en materia de inmigración".

El presidente se refirió aparentemente a la decisión de la cadena ABC de cancelar el show de Roseanne Barr, un favorito de los conservadores, después de que la protagonista comparó con un simio a una colaboradora de raza negra del presidente Barack Obama.

"¿Por qué no despiden a la desprovista de talento Samantha Bee por el término horrible que usó en su programa de poca audiencia?", tuiteó Trump el viernes. "Un doble rasero total, está bien, estamos Ganando y seguiremos haciéndolo por mucho tiempo".

Es la salva más reciente en una batalla cultural que aparentemente es del agrado de Trump. En las redes sociales se desarrolló un encendido debate sobre la justificación de Bee _que frecuentemente critica el sexismo_ para calificar a Ivanka Trump con un término misógino.

