El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó hoy a una invención de los demócratas la cifra de cerca de 3,000 muertes -que el propio gobierno de Puerto Rico ha reconocido como oficial- como consecuencia del huracán María.

Con tuits publicados esta mañana, el presidente Trump ha vuelto a evitar hacer alguna expresión de empatía o solidaridad con Puerto Rico, tras estudios de la Universidasd de George Washington y de investigadores de la Universidad de Harvard que calculan en unos 3,000 el total de muertes ocurridas tras el paso del ciclón.

“3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron a Puerto Rico. Cuando salí de la isla, DESPUÉS de que la tormenta había golpeado, tenían entre seis y 18 muertes. Con el paso del tiempo, no subió demasiado. Luego, mucho tiempo después, comenzaron a reportar números realmente grandes, como 3,000”, publicó en Twitter.

De inmediato, les atribuyó a los miembros del Partido Demócrata la divulgación de la presunta información incorrecta para hacerlo lucir mal.

"Esto fue hecho por los demócratas para hacerme quedar ver tan mal cuanto sea posible, cuando he recaudado con éxito miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir Puerto Rico. Si una persona murió por cualquier motivo, como la vejez, simplemente agréguela a la lista. Eso es mala política. Yo amo a Puerto Rico”, añadió el presidente.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...