Washington - El presidente Donald Trump afirmó hoy que las caravanas de migrantes están compuestas de "combatientes muy duros", entre ellos "pandilleros", y advirtió que "más tropas militares están en camino" para defender la "sagrada frontera".

"Las caravanas están compuestas de algunos combatientes y gente muy dura. Lucharon con fuerza y agresividad contra México en la frontera Norte antes de atravesarla. Los soldados mexicanos fueron heridos, incapaces o no tuvieron voluntad de detenerla", advirtió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario subrayó que efectivos de "las Fuerzas Armadas están siendo movilizados hacia la frontera sur".

"Muchas más tropas están en camino. No dejaremos pasar estas caravanas, que también están formadas por algunos tipos muy malos y pandilleros, en EEUU. Nuestra frontera es sagrada, deben venir legalmente. ¡DEN LA VUELTA!", subrayó.

Sin dar detalles de fechas o duración del operativo, el Pentágono anunció este martes que enviará tropas adicionales, aparte de los 5,239 militares que ha anunciado que mandará a la frontera sur del país, como parte de la orden decretada por Trump.

Mientras, Prensa Asociada reportó esta tarde que Trump dijo que el número de militares enviados a la frontera podría llegar a 15 mil.

Ante reporteros en la Casa Blanca, el mandatario dijo que “aumentaremos hasta cualquier punto entre 10 y 15,000 miembros del ejército además de la Patrulla Fronteriza, el ICE y todos los demás en la frontera”.

