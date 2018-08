Bedminster, Nueva Jersey — El presidente Donald Trump criticó duramente el sábado a su Departamento de Justicia antes de recibir a un grupo de motociclistas en su club de golf en Nueva Jersey en medio de una tormenta.

Docenas y docenas de flamantes motocicletas Harley Davidson, Honda y de otras marcas del grupo “Bikers for Trump” (“Motociclistas por Trump”) acudieron a la propiedad en el centro del estado para lo que había sido promocionado como una oportunidad para retratarse con el presidente al aire libre. Pero los chubascos y las advertencias de inundaciones echaron por tierra el plan, por lo que los húmedos motociclistas ingresaron a un salón con candelabros de cristal en el techo, donde el mandatario firmó autógrafos y posó para selfies mientras sus huéspedes abucheaban a los reporteros.

Trump inició su día en Twitter a las 8:36 de la mañana con una retahíla en contra del FBI, al que el mandatario acusó de emplear una táctica de cerrojo ante una solicitud de registros públicos para tener acceso a los mensajes de texto del subsecretario de Justicia Andrew McCabe.

“¿Qué están ocultando?”, preguntó Trump, y amenazó que “podría tener que involucrarme” personalmente en asuntos internos del FBI, al tiempo que advirtió: “No destruyan”.

Trump lució de mejor humor cuando saludó a los motociclistas, que corearon “¡Cuatro años más!” y “¡Estados Unidos!” mientras él ingresaba al salón. La lluvia descendía a raudales por las ventanas y se formaron charcos en el campo de golf.

Why isn’t the FBI giving Andrew McCabe text messages to Judicial Watch or appropriate governmental authorities. FBI said they won’t give up even one (I may have to get involved, DO NOT DESTROY). What are they hiding? McCabe wife took big campaign dollars from Hillary people.....