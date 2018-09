El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó hoy, viernes, otra vez el estado de la isla a casi un año del paso del huracán María por Puerto Rico.

Trump, quien ayer negó a través de su cuenta de Twitter que cerca de 3,000 personas murieran a causa del ciclón, citó esta noche en esa red social al exasesor del expresidente Ronald Reagan, Ed Rollins, que aseguró que el presidente ha hecho un excelente trabajo en Puerto Rico.

Asimismo, el presidente estadounidense citó Lou Dobbs, un comentarista de la cadena Fox, quien dijo que el gobierno de Puerto Rico es “uno de los más corruptos en Estados Unidos”.

“The story of Puerto Rico is the rebuilding that has occurred. The President has done an extraordinary job of cleanup, rebuilding electrical stuff and everything else.” @EdRollins “The people of Puerto Rico have one of the most corrupt governments in our country.” @LouDobbs

"La historia de Puerto Rico es la reconstrucción que ha ocurrido”, lee parte del tuit que el presidente atribuyó a Rollins.

Más temprano, Trump también había compartido en sus redes sociales una cita del periodista de ascendencia boricua, Geraldo Rivera, en la que se cuestiona el inicio de las muertes por el huracán.

“They say all these people died in the storm in Puerto Rico, yet 70% of the power was out before the storm. So when did people start dying? At what point do you recognize that what they are doing is a political agenda couched in the nice language of journalism?” @GeraldoRivera