Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el miércoles que “Ya no hay una amenaza nuclear de Corea del Norte” a su llegada al país tras su histórica cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en Singapur.

En su mensaje publicado en Twitter, el mandatario estadounidense dijo que "todo el mundo puede sentirse ahora mucho más seguro que el día que asumí el cargo”.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!