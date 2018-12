Miami - Una avioneta se estrelló este sábado contra un centro de terapia para niños autistas en Fort Lauderdale, en el sur de Florida, y ocasionó la muerte de dos ocupantes de la nave y un incendio en el inmueble.

Según las autoridades, al momento del accidente al interior del centro habían cinco niños y ocho maestros, una de las cuales resultó herida cuando sacaba a los menores fuera del edificio en llamas.

Developments on plane crash in Fort Lauderdale



- 2 dead (passenger & pilot)

- Crashed into building near Fort Lauderdale Executive airport

- Building was a therapy center for children with autism

- 1 teacher was hurt getting children out but is ok

- No children hurt @wsvn pic.twitter.com/QzyYsELX40