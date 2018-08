Para los boricuas en las islas de Hawaii, los fuertes vientos que el huracán Lane promete dejar a su paso traen recuerdos de la devastación que dejó el huracán María en PuertoRico y los testimonios de lucha que aún escuchan de sus amigos y familiares.

Ahora, a la gran población de boricuas en el archipiélago les toca prepararse para el evento atmosférico que se ha descrito como el ciclón más poderoso en acercarse a las islas desde el huracán Iniki en el 1992, un poderoso ciclón categoría 4 que dejó un saldo de seis muertos y $1,800 millones en daños.

Datos del Census Bureau de Estados Unidos para el 2010 ubica en 44,116 la población de puertorriqueños en el archipiélago de Hawaii, un 3.2% del total de la población, que se estima en 1,360,301. No obstante, los boricuas en el archipiélago aseguran que son muchos más.

Elba Calder López, dueña del restaurante El Sofrito de Luby en Honolulu, Hawaii, dijo a endi.com que es evidente la preocupación de los ciudadanos, quienes han abarrotado los supermercados y las gasolineras en busca de suministros tras la clausura del puerto de la capital.

“El puerto lleva cerrado dos días y no va a entrar más vagones de comida a la isla en siete días, si pasa algo liguero. Si fuese algo más fuerte, puede ser 14 días o más”, dijo la mujer criada en Santurce y que vive hace 15 años en la isla de Oahu.

Sin embargo, los residentes de Oahu no parecen tomar muchas medidas de seguridad respecto a sus hogares, la mayoría de estos en madera o ‘drywall’. La comerciante comentó que, como mucho, solo aseguran las ventanas de cristal, a diferencia de los boricuas criados en Puerto Rico que han vivido la experiencia de una tormenta o huracán.

A esto se suma la preocupación de la falta de seguridad en los refugios del gobierno. Según Calder López, los albergues solo están habilitados para sostener vientos -como máximo- de tormenta tropical, unas 40 mph. Tampoco están preparados con suministros; las personas que quieran refugiarse deberán llevar su propia agua y comida.

Para Calder López, el problema de los refugios sin suministros se agrava al ser la única opción de cientos de personas sin hogar que al momento son desalojadas de las playas y zonas inundables en vehículos del gobierno. “Ellos no tienen esos suministros. No tienen agua ni comida, eso es lo que me preocupa, que los van a llevar a un refugio que no está equipado y adecuado, y van a llegar con las manos vacías”, dijo.

Un informe del Departamento de la Vivienda de Estados Unidos coloca a Hawaii entre los principales estados con mayor cantidad de personas sin hogar per cápita. Según el censo con fecha de 2017, por cada 10,000 habitantes, hay 51 personas sin hogar (un total de 7,220 a través del archipiélago hawaiano).

De otro lado, la comerciante comentó que las inundaciones en el área también son habituales, aunque el gobierno ha arreglado las alcantarillas poco a poco para evitar los estancamientos de agua.

Para la mujer, quien dice que tuvo la experiencia de otros huracanes en la isla, solo le resta esperar lo mejor y actuar según las circunstancias, por lo que permanece tranquila, mientras su familia en Puerto Rico, bajo la difícil experiencia del huracán María, expresa su preocupación.

“La pasaron muy feo para el huracán María porque mi hermana es paciente de cáncer y no había ni morfina para darle para el dolor. Mi mamá trabaja en Centro Médico y cuando pasó el huracán estuvo sin salir del hospital como cuatro días”, contó sobre su familia en Río Piedras, Canóvanas y Santurce.

🌄Hawaii se prepara ante el posible impacto del poderoso huracán Lane Full screen Bryce y Dom Boeder de Kauai llenan el baúl de su carro con la compra que hicieron para sobrepasar el posible impacto del huracán Lane. (The Associated Press) El último informe del Centro National de Huracanes destaca que Lane es categoría 4 con vientos de más de 130 millas por hora. (The Associated Press) Brianna Sugimura fue junto a sus hijos, Radon-Kai y Kanaloa, a buscar suministros. (The Associated Press) Taro y Taina Leong, de Kauai, fueron otros clientes de una tienda de Walmart que fueron a abastecerse con suministros. (The Associated Press) El alcalde Kirk Caldwell, en el medio, en una sesión informativa en el Centro de Operaciones de Emergencia en Honolulu (The Associated Press) A la derecha, se ve cómo el agua del mar está entrando por una alcantarilla. (The Associated Press) La trayectoria del huracán aún no está definida, pero se espera que pase cerca o sobre las islas de Hawaii entre el jueves y el sábado. (The Associated Press) Las escuelas públicas en la Isla Grande y en el Condado de Maui están cerradas el miércoles hasta nuevo aviso. (The Associated Press)









Por otro lado, Luis Ángel Ramos Irizarry, quien fungió como maestro de inglés durante el verano en Pearl City, al oeste de Honolulu, en Oahu, Hawaii, describió a endi.com que ha visto a la gente preparándose en su comunidad, los supermercados están llenos y que el estado ha mantenido una comunicación efectiva sobre el estatus del huracán.

“La electricidad sí será cortada, y ya se han hecho arreglos como (hacen) en otros estados para que vengan a ayudar a restaurar cuando pase todo si es que hace falta. Los aeropuertos ya están dando ‘vouchers’ o tickets, pues saben que por precaución todos los vuelos serán suspendidos o atrasados”, dijo Ramos Irizarry.

Cuando se le preguntó si observaba movimiento de los residentes a los refugios, el hombre nacido en Brooklyn y criado en Aguadilla comentó que la gente se queda en sus casas.

De otro lado, Ramos Irizarry opinó que Hawaii “ha sido bendecido al no ser atacado por tormentas que se desvían y no han hecho daño” como en el caso de Puerto Rico antes del huracán María, pero del mismo modo un evento atmosférico los podría sorprender en cualquier momento.

Ramos Irizarry solo lleva tres meses en la isla y, aunque indicó que todo es más caro (tres botellas de agua le costaron $7), se siente como en Puerto Rico y desea quedarse.

El último boletín del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de Honolulu ubicaba a Lane en la latitud 17.3 grados norte y la longitud 157.5 grados oeste. Con vientos máximos sostenidos de 130 mph, se cataloga como un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

El fenómeno atmosférico se movía a 7 mph con un movimiento de traslación al noroeste.

Un mensaje del SNM emitido a las 2:00 a.m. (8:00 a.m., hora de Puerto Rico) advirtió a los residentes de las islas hawaianas que Lane pasará peligrosamente cerca y, aunque se espera que su centro no toque tierra, su intensidad tiene la capacidad de causar daños severos.

“El movimiento lento de Lane incrementa grandemente las amenazas de lluvias intensas prolongadas y extremas cantidades de precipitación en total. Se espera que esto conduzca a inundaciones amenazantes para la vida y deslizamientos de terreno alrededor de todas las islas de Hawaii”, lee el informe.

El pronóstico de la agencia indica que a las 8:00 p.m. del jueves (2:00 a.m. del viernes en Puerto Rico) habrán caído aproximadamente 13 pulgadas de lluvia en la isla de Hawaii (Big Island).