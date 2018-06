Cuando una red social sirve como herramienta para brindar ayuda a quien más lo necesita no hay nada que la detenga, y menos cuando se trata de la crisis humanitaria por la que atraviesan miles de niños en la frontera sur de los Estados Unidos.

A través de la cuenta de Facebook "Reunite an immigrant parent with their child" Charlotte y Dave Willner han logrado recaudar más de $9 millones para tratar de reunir nuevamente a los padres inmigrantes con sus hijos.

Esta admirable acción que recauda poco más de $4,000 por minuto desde los últimos cuatro días, representa una de las más grandes colaboraciones que se tienen registradas hasta la fecha en Facebook, según lo dio a conocer el diario estadounidense USAToday.

Charlotte y Dave, una pareja de Silicon Valley, fueron los primeros empleados de Facebook que ahora trabajan en Pinterest y Airbnb, y decidieron tomar acción inmediata luego de darse a conocer las acciones lamentables que las autoridades fronterizas han tomado para las familias que buscan asilo en territorio estadounidense.

“En momentos en que a menudo pensamos que las noticias no pueden empeorar, esto sucede. Lo vimos anoche que 2,000 niños han sido separados de sus padres en tan solo seis semanas bajo el gobierno del presidente Trump con la política ‘Tolerancia cero’" se lee en parte de lo escrito en la campaña por los Willner.

Hasta el momento, se sabe que han sido más de 230 mil personas las que han contribuido con esta campaña, donde inclusive miles de usuarios en Twitter invitan a participar con donaciones a cambio de regalos especiales.

Here's a link to RAICES' fundraiser right now. Show me that you've made a $20 or more donation and I'll make you some art.



RTs appreciated; @ other artists, if you're participating, @ me so I can signal boost.

"A sus padres no se les permite comunicarse con ellos mientras estén bajo custodia. El gobierno no ha establecido un sistema para reunir a padres y niños separados si uno o ambos son finalmente puestos en libertad" escribió la pareja, que además aseguró que los niños no saben dónde están sus padres.

"Reunite an immigrant parent with their child" tiene dos objetivos claves. El primero consiste en financiar de manera directa para que los padres estén fuera de detención y se reúnan con sus hijos mientras esperan un procedimiento judicial.

El segundo consiste en asegurar que cada niño detenido tenga representación legal en los tribunales de inmigración de Texas. Tan solo el año pasado más de 13,000 niños detenidos no tenía clase de asesoría.

Hasta el momento se tienen registros que son cerca de 2,300 menores los que han sido detenidos y separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio tras ingresar de manera ilegal al país, de acuerdo con datos oficiales ofrecidos por el Senado.