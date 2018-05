Nueva York - Una ex titular de Playboy involucrada en una batalla legal por custodia aparentemente saltó con su hijo de 7 años a la muerte desde el piso 25 de una habitación de hotel en Manhattan, dijeron hoy, viernes, funcionarios policiales.

La pareja se registró en la suite del ático del Gotham Hotel a eso de las 6 p.m. Jueves, dijo la policía en una breve conferencia de prensa. Cayeron 23 pisos y se encontraron en un balcón del segundo piso a eso de las 8:15 a.m. del viernes en el patio trasero del hotel, dijeron los oficiales.

Las autoridades -que no estaban autorizados a hablar en público y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato- identificaron a la mujer como Stephanie Adams y su hijo Vincent. No estaban autorizados a hablar en público y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. Los funcionarios dijeron que ella estaba involucrada en una disputa por la custodia de Vincent con su esposo, un quiropráctico de Manhattan llamado Charles Nicolai, y la policía había sido llamada a su casa varias veces en los últimos meses.

Una recepcionista que contestó el teléfono en la oficina de Nicolai dijo que este no haría ningún comentario y que era inalcanzable.

The New York Post hizo un perfil de Adams en 2013, diciendo que para entonces había escrito más de 25 libros de autoayuda, tenía una compañía de productos de belleza en línea y administraba las finanzas en la oficina de su marido. Apareció en Playboy en 2003, trabajó con Elite Model Management y obtuvo dos títulos comerciales, según el perfil de Post,

"Los estereotipos son sexistas e injustos", dijo Adams al Post en el perfil. "Solo porque me veo de cierta manera y tengo gustos caros, no significa que sea superficial. ¡El estilo y el aspecto no significan falta de cerebro, cariño!"

Adams y su esposo fueron demandados en 2013 por un terapeuta de masajes en la oficina de quiropráctica que afirmó que fue despedida porque Nicolai dijo que su esposa podría ponerse celosa porque el terapeuta era "demasiado lindo".

El Gotham Hotel se encuentra en la calle 46, a unas cuatro cuadras de Grand Central Terminal.