Los Ángeles — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue grabado en secreto por quien fuera su abogado personal durante muchos años mientras discutía un posible pago a una exmodelo de Playboy, que afirmaba que mantuvo un amorío con el mandatario. En una parte de la grabación se escucha a Trump, que en aquel entonces estaba a punto de llegar a la Casa Blanca, hablando sobre si “pagar con efectivo”, según fue emitida por la televisora CNN el martes en la noche.

La grabación de audio, efectuada a escondidas por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen, dos meses antes de las elecciones presidenciales de 2016, fue proporcionada a la CNN por su letrado, Lanny Davis.

Full audio: Presidential candidate Trump is heard on tape discussing with his attorney Michael Cohen how they would buy the rights to a Playboy model's story about an alleged affair Trump had with her years earlier, according to the audio recording "https://t.co/YmC0QuDqTx pic.twitter.com/fBbq7r1Lq9