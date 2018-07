Washington - Una mujer de Boston devolvió más de $1 millón que el banco TD Ameritrade le depositó por error en su cuenta al confundirla con otra clienta con su mismo nombre, informaron este jueves medios locales.

La mujer, identificada como Ellen Fleming, quedó sorprendida este miércoles por la tarde cuando se percató que en su cuenta tenía $1,101,740.75, cuando su balance anterior era de poco más de $50.

A bank account that I had $50 in had over $1 million dollars deposited into it. A banker made a HUGE mistake and confused me with another Ellen Fleming. I was rich for 10 mins & I can tell you, life was in fact better. I'm now humbled from loosing all my money. pic.twitter.com/skwlbUodTY