Washington - La joven boricua Mia Irizarry denunció que su cumpleaños se vio arruinado por un incidente de acoso del que fue víctima en Chicago por una persona que objetó por dos horas que vistiera una camiseta con la bandera de Puerto Rico.

El vídeo publicado por Irizarry, de 24 años, en el que un hombre – que al parecer estaba borracho-, le increpa por utilizar “en Estados Unidos” una camiseta con la bandera de Puerto Rico, ha sido visto por más de 2.4 millones de personas.

El incidente no solo reveló la xenofobia de una persona, sino la inacción de un agente de la Policía de Bosques Forestales del condado de Cook, en Illinois.

Irizarry reveló a la publicación “Latino Rebels” que para celebrar su cumpleaños, el pasado 14 de junio, alquiló un pabellón en el parque Caldwell, en el norte de Chicago. Al llegar al lugar poco antes de las 2:00 p.m. se encontró con tres personas sentadas en una de las mesas del local que rentó.

A man harassed a woman wearing a Puerto Rico shirt because she 'should not be wearing that in the United States of America' (Puerto Rico is part of the United States of America) pic.twitter.com/4A4DMqeUZq