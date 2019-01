Una mujer embarazada que se encontraba entre los heridos del accidente de tránsito con fuego que mató el jueves a siete personas en una autopista en Florida dio a luz.

El nacimiento fue anunciado en un mensaje publicado en la página de Facebook de la oficina de distrito de Louisiana de la Iglesia Internacional Pentecostal Unida y firmada por Kevin Cox, el superintendente de distrito de la iglesia.

Relacionados: Cinco de las siete víctimas de un accidente de tránsito en Florida eran niños

Cox dijo que la camioneta del templo en Marksville, Louisinana, estuvo involucrada en el choque e identificó al pastor como Eric Descant. Agregó que la mujer que estuvo entre las ocho personas que resultaron heridas es la esposa del pastor y que su nieta es una de los cinco niños que murieron. Los camioneros también fallecieron.

"El bebé está bien. Ella está muy adolorida", expresó Cox.

Un voluntario no identificado de la iglesia Avoyelles House of Mercy en Marksville expresó que la congregación perdió a la "mitad de sus bebés" en el accidente. El hombre fue citado por la página de Facebook del senador Bill Cassidy.

Los niños que murieron se dirigían a Disney World, informó el viernes la Patrulla de Caminos del estado

Ha sido el peor accidente en la sección de la autopista en el condado Alachua desde enero 2012, cuando 11 personas murieron en un choque en cadena atribuido a una densa neblina y humo en la autopista, que cruza la reserva estatal Paynes Prairie.

Video shows cars turning around on Interstate 75 in Florida to avoid fiery crash that authorities say has left at least seven people dead and others critically injured. https://t.co/ZqkJM73v3y pic.twitter.com/EVo3MjBKLm