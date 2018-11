Un vídeo que acaba de aparecer muestra a una senadora republicana en Mississippi quien para elogiar a alguien dice, “si me invitara a un ahorcamiento público, estaría en primera fila”.

La senadora Cindy Hyde-Smith, quien enfrenta a un demócrata negro en una segunda vuelta el 27 de noviembre, dijo el domingo que su declaración fue “una expresión exagerada de aprecio” por alguien que la invitó a hablar, y que “cualquier intento de darle una connotación negativa es ridículo”.

"If he invited me to a public hanging, I'd be on the front row"- Sen. Cindy Hyde-Smith says in Tupelo, MS after Colin Hutchinson, cattle rancher, praises her.



Hyde-Smith is in a runoff on Nov 27th against Mike Espy. pic.twitter.com/0a9jOEjokr