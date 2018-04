Washington - La jefatura del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. considera que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene el potencial de ordenar mayores recortes e ir al tribunal si entiende que el gobierno de Puerto Rico rehúsa implantar reformas estructurales.

Un asesor de la mayoría republicana del Comité recordó hoy la advertencia que hiciera el presidente de la comisión, el republicano Rob Bishop (Utah), de que la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, tiene a su disposición también poderes de citación bajo apercibimiento de desacato para reclamar documentos y transparencia a la administración de Ricardo Rosselló.

“Tienen remedios punitivos” a su disposición, recordó un asesor de la mayoría republicana del Comité, al dar la respuesta a la carta del lunes en la que el gobernador Rosselló acusa al congresista Bishop de querer impulsar que la JSF tome decisiones de política pública por encima del gobierno de la Isla.

El funcionario republicano, a su vez, consideró que en su carta a Bishop el gobernador Rosselló reconoce que la ley Promesa ordena “reformas estructurales” y la necesidad de acercarse a los acreedores.

Rosselló respondió el lunes, molesto, a una carta que el congresista Bishop le envió el pasado jueves al presidente de la JSF, José Carrión III, en la que le solicitó ser más exigente con el gobierno de Puerto Rico, y defendió los poderes de la autoridad fiscal para reclamar reformas estructurales y fiscales.

La solicitud de Bishop fue hecha en momentos en que la JSF y el gobernador Rosselló están enfrentados en torno a la implantación de cambios a las normas laborales – incluidos días de vacaciones, enfermedad y bono de Navidad -, y el posible recorte en las pensiones de los jubilados del gobierno.

“La premisa de la carta fue alentar – a la junta- al dialogo con el gobernador y asegurar que las quejas de los acreedores sean escuchadas”, indicó el asesor del Comité, en una conferencia telefónica con periodistas.

El funcionario, sin embargo, confirmó que no está en agenda ni enmendar la ley Promesa ni pedir al presidente Donald Trump cambios en la composición de la JSF.

Además de presionar con cartas, el próximo paso del Comité de Recursos Naturales – que guió el proceso de aprobación de la ley Promesa y tiene jurisdicción primaria sobre las relaciones entre Puerto Rico y EE.UU.-, sería una audiencia pública este verano, coincidiendo con el segundo aniversario de la ley Promesa.

El gobernador le contesta

En un tono enérgico, el gobernador Ricardo Rosselló le ripostó al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. que la ley federal Promesa no le da poder a JSF para ordenar mayores recortes al gobierno de Puerto Rico e incluso llevarlos al tribunal si no se acatan sus directrices.

Al escuchar la postura de la jefatura del comité federal, el primer ejecutivo los invitó a leer el contenido de la carta que ayer le envió al congresista Rob Bishop. Destacó que uno de los borradores de la ley Promesa atendía expresamente que la JSF podía ir por encima del gobierno en caso de , pero finalmente se determinó no darle paso.

“Tratar de venir ahora e inferir una serie de poderes que fueron explícitamente sacados de los borradores es un ejercicio peligrosísimo en la democracia. Y yo espero que el comité no cometa el error de simplemente porque ven que en Puerto Rico no tenemos representación con votos en el Congreso, que pueden tratar de hacer esto en una jurisdicción y ejercer poder bruto de esa forma. Yo les garantizo que en ninguno de los 50 estados, en ninguno, Rob Bishop ni ninguno de los otros se hubiesen atrevido a hacer esto. No se hubiesen atrevido”, sentenció.

Asimismo, el primer mandatario se reiteró en el contenido de la misiva, de 13 páginas que envió a Bishop. Rosselló tildó al congresista de “antidemocrático” y “obstruccionista”.