Newark — Un autobús perdió el techo al tratar de pasar debajo de un elevado en Newark, Nueva Jersey, dejando a varios pasajeros heridos, informaron autoridades.

El suceso ocurrió la noche del domingo en la estación Penn Station de Newark, en un autobús que venía de Washington a Nueva Jersey y que llevaba a unos 50 pasajeros.

Overnight a bus from DC to Newark slammed into an overpass at Newark Penn Station. 50 people on board and everyone is expected to survive, police said. Live updates on EWN #abc7ny pic.twitter.com/44CWy7OTm1