Nueva York - Diez personas fueron hospitalizadas después de que varios pasajeros en un avión comercial proveniente de Dubái dieron positivo a influenza, informó el jueves la alcaldía de la ciudad de Nueva York.

Eric Phillips, vocero del alcalde, tuiteó que algunas pruebas arrojaron resultados no concluyentes para otros virus y que volverán a realizarlas. Los 10 pacientes permanecerán hospitalizados como medida de precaución hasta que lleguen los resultados finales.

10 sick people off the plane and heading to Jamaica Hospital. Health officials taking others off one by one checking for symptoms. About 40 cleared and going to customs. A few others showing symptoms and being held for treatment and possible transport to hospital. https://t.co/6X0445ivXy