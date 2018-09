Detroit - Un empleado de suministro de comidas en el estadio Comerica Park en Detroit fue procesado tras la difusión de un video en el que aparece escupiendo una pizza que se iba a ofrecer a aficionados en un partido de béisbol de las Grandes Ligas.

Jaylon Kerley fue procesado el martes con una felonía y delitos menores por quebrantar el reglamento sanitario de alimentos. Kerley podría recibir una sentencia máxima de cuatro años de cárcel por la felonía.

Who wants a pizza from Comerica Park? https://t.co/8gQ5F9mBKF pic.twitter.com/t0MxImXRZu