Miami - La empresa Smash Room ofrece en Florida a partir de este mes de agosto la posibilidad de combatir el estrés rompiendo todo tipo de objetos, desde maniquíes, televisiones o mesas hasta computadoras y cristalería en espacios que recrean una oficina o una cocina.

Esta terapia antiestrés tiene además la ventaja de que no obliga al usuario a recoger los pedazos resultado del destrozo ocasionado en el desahogo ni realizar tareas de limpieza.

La tarifa básica por 20 minutos, a un precio de unos $30 por persona, da derecho a destrozar un total de 15 objetos y un aparato electrónico.

La empresa proporciona el mono, las gafas de protección y los guantes, además de bates de béisbol y martillos, para realizar esta tarea de destrucción con total seguridad en sus locales de la ciudad de Lakeland, al este de Tampa (costa oeste de Florida).

"Nosotros te cuidamos. No te preocupes de nada. Ven como un lobo solitario, con un grupo de amigos o con alguien para una cita nocturna romántica. Ven a aliviar tu estrés y no te preocupes por la limpieza ¡Todo está solucionado!", señala la compañía en su página web.

La empresa surgió como alternativa a los terapeutas y se creó con el objetivo de que la gente pueda dar rienda suelta a su rabia: "Creemos que algunas veces es mejor hacer lo que sientes y destrozar cuando lo necesitas", y esa tensión se puede liberar en Smash Room sin tener que sufrir "consecuencias o humillación pública", agrega.

Eso sí, la compañía aclara que no se trata de un "centro de ayuda mental o terapia médica", solo de un entretenimiento sintetizado en el eslogan "¡Eres muy afortunado de estar estresado!" ("You are too blessed to be stressed!").