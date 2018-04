Mississippi - Un grupo de adolescentes con playeras azules y mochilas con agua emprendieron el sábado una marcha de 50 millas desde el norte de Mississippi hasta Memphis, Tennessee, en un homenaje al luchador de los derechos civiles Martin Luther King Jr., asesinado hace 50 años.

Escoltados por vehículos policiales, camionetas de apoyo y un retrete portátil, seis estudiantes de una secundaria, una escuela media y un colegio, junto con dos tutores adultos, comenzaron su trayecto en Dundee, una localidad rural. En su travesía por la carretera 61 pasarán por los campos y granjas del Delta de Mississippi, después por los casinos de Tunica y el martes se reunirán con amigos y parientes en la línea divisoria entre ambos estados.

La decisión de efectuar la marcha tiene su significado. La distancia representa una milla por cada año que ha pasado desde el asesinato a tiros de King cuando se encontraba en el balcón del antiguo motel Lorraine en Memphis, el 4 de abril de 1968. Los adolescentes, que provienen de Pearl y Richland, examinaran temas relacionados con el racismo y los derechos civiles durante el lento recorrido hasta Memphis.

Los estudiantes tienen entre 14 y 19 años, cinco son negros y uno blanco.

Es una manera de mostrar a la gente que "personas distintas con contextos diferentes, razas diferentes, de todos los niveles, pueden tener una amistad", dijo Damonte Steele, alumno de segundo año de la secundaria Pearl.

Steel es miembro del Cuerpo de Adiestramiento de Oficiales de Reserva en la secundaria Pearl con su amigo Benjamin Rutledge, de 18 años, que es blanco. Rutledge dijo que King “cambió mucho de nuestros puntos de vista aquí en Estados Unidos”.

“Me gustan los acontecimientos que me ponen a prueba y mejoran mi carácter, y me permiten también conocer gente”, afirmó Rutledge.