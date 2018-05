Panama City Beach, Florida - La policía rodeó el martes un edificio de apartamentos en el norte de Florida, e intercambió disparos con un individuo atrincherado en el interior y al menos una persona resultó herida, según las autoridades.

Los negocios y escuelas en la zona fueron evacuados y agentes de diversas agencias policiales acudieron al lugar en Panama City, donde algunos testigos dijeron haber escuchado más de 50 disparos.

Kim Allagood, dueña de una pizzería cercana, dijo que “un gran número” de policías llegaron a la zona y ella cerró su establecimiento sin permitir salir ni entrar a nadie durante casi dos horas en medio de una balacera esporádica.



Un civil sufrió lesiones menores y el incidente continuaba, dijo a media tarde la portavoz de la ciudad, Caitlyn Lawrence.

La policía del condado vecino de Walton dijo en su cuenta oficial de Twitter que el incidente estaba relacionado con una muerte sospechosa en Santa Rosa Beach, en la costa de Florida, a unas 40 millas de Panama City. Sin embargo, no facilitó mayores detalles de momento. La policía del condado Walton también acudió a Panama City.

CONFIRMED: Suspicious death on White Heron Drive in Santa Rosa Beach is connected to incident being worked by @BayCountySO. #breaking #happeningnow