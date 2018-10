Atenas - Una mujer de Alabama denunció que un hombre irrumpió en su casa, se hizo el desayuno, se bañó y se lavó la ropa.

Mary Royster le dijo a WAAY-TV que llegó a casa el martes y encontró a un hombre extraño en el interior. Le dijo que estaba esperando que se le secara la ropa.

Y es que ella había salido de su residencia alrededor de las 9:30 a.m y regresó aproximadamente hasta las 5:30 p.m. Se dio cuenta de que algo no estaba bien cuando vio las luces encedidas de su casa.

Su sorpresa fue grande cuando se encontró a Tyler Love, de 31 años, en su cuarto de lavandería.

“Le pregunté qué estaba haciendo en mi casa y él me dijo que estaba esperando que se secara su ropa. Le pregunté quién era y él dijo que era mi nieto. Me preguntó: "¿No sabes quién soy?" Y le dije que no lo sabía. Dijo que se pondría la ropa y podríamos discutirlo, pero yo no quería hablar de nada ", le contó la mujer a Waff.com

Royster decidió entonces salir de su casa y llamar a la Policía. Los oficiales detuvieron a Love. Había sido puesto en libertad la semana pasada, después de cumplir una condena por otro robo.

"Fue un poco aterrador al principio, después de que salí y llamé a la Policía. Estar sentada allí esperando a que llegaran los oficiales fue desconcertante, pero fue divertido cuando supe que lo tenían", aseguró Royster.

Según AP, Royster dijo que "todos los cajones" de su casa habían sido revisados, y que Love se había preparado huevos revueltos, se bañó, se afeitó y hasta le dio tiempo de lavarse los dientes. También se cortó las uñas.

Según la revisión de las autoridades, publica Waff, se halló evidencia de que Love había forzado la puerta y que pasó mucho tiempo dentro de la casa de Royster.

Mary Royster found a strange man in her Ardmore home. He was using her kitchen & laundry room. "It was kind of scary at first after I went back outside & called police. Sitting there waiting for the officers to arrive was nerve-racking but it was funny after I knew they had him." pic.twitter.com/b8Zm8Qzkrp