Dallas - Un hombre estrelló su camión contra la sede en Texas de un canal de televisión afiliado a la cadena Fox, gritando y tirando papeles antes de ser arrestado. El canal colocó el miércoles en su página de Twitter fotos de los daños a la entrada del inmueble.

El hecho ocurrió en la sede del canal KDFW en el centro de Dallas.

El hombre no llegó a entrar al edificio y fue detenido. Los presentadores de noticias informaron de lo ocurrido, aclarando que no hubo víctimas y continuaron con la transmisión.

Dallas police spokesperson said man who repeatedly crashed into FOX4 building appeared to be upset about an officer-involved shooting elsewhere and left numerous flyers that were "mostly rambling." He will reportedly be charged with criminal mischief. https://t.co/W2eCeyjr3v pic.twitter.com/4LQz9LbcTI