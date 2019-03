Washington - Una mujer resultó herida al ser atacada por un jaguar en el zoológico Wildlife World de Arizona tras colarse en el recinto del animal con el propósito de hacerse una foto, informaron hoy medios locales.

De acuerdo con algunos miembros del personal del zoológico, citados por la cadena local Arizona's CBS 5 News, la mujer se metió este sábado en el espacio reservado para el felino con la intención de hacerse una selfie.

La víctima, de unos 30 años, fue entonces atacada por el animal, que la mantuvo acorralada contra la valla hasta que otro visitante del zoológico fue capaz de agarrarla y sacarla del atolladero.

"Mi madre, al ver lo que estaba sucediendo, introdujo una botella de agua a través de la valla y comenzó a sacudirla cerca del jaguar, que acudió hacia ella y soltó a la chica (...). Es ahí cuando veo que ha soltado su brazo y ya solo tiene enganchado su suéter, así que la cogí por el torso y tiré de ella", explicó a la emisora Adam Wilkerson.

El zoológico lamentó lo sucedido en un comunicado divulgado en su página web y confirmó que en el incidente "estuvo involucrada una visitante que saltó la valla para hacer una foto, según testigos presenciales".

We can promise you nothing will happen to our jaguar. She’s a wild animal and there were proper barriers in place to keep our guests safe- not a wild animals fault when barriers are crossed. Still sending prayers to her and her family. — Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park (@ZooWildlife) March 10, 2019

En un vídeo grabado por el propio Wilkerson, se puede ver cómo la mujer, ya a salvo y con claros arañazos en su cuerpo, se desgañita de dolor.

Momentos después, llegaron los servicios médicos que trasladaron a la víctima al hospital donde fue tratada de unas heridas que, de acuerdo con el zoológico, "no suponen una amenaza para su vida".

Según informó el director del zoo, Mickey Ollson, no es la primera vez que esta jaguar ataca a un visitante que viola las medidas de seguridad.