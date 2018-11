Washington - Un juez federal ordenó hoy a la administración del presidente Donald Trump que devuelva inmediatamente las credenciales de prensa de la Casa Blanca del reportero de CNN Jim Acosta.

El juez del tribunal de distrito de los Estados Unidos, Timothy Kelly, designado por Trump, anunció su decisión luego de una audiencia en Washington. El juez dijo que las credenciales de Acosta serían devueltas inmediatamente y reactivadas para permitirle el acceso a la Casa Blanca.

CNN le pidió al juez que obligue a la Casa Blanca a devolver inmediatamente las credenciales que le dan a Acosta, el corresponsal jefe de la Casa Blanca de CNN; acceso al complejo de la Casa Blanca para conferencias de prensa y otros eventos. CNN solicitó que se le devuelvan las credenciales de Acosta, mientras que una demanda por la revocación de sus credenciales sigue adelante.

La Casa Blanca revocó las credenciales de Acosta después de que tuviera una discusión con Trump durante una conferencia de prensa la semana pasada.

De inmediato, la cadena de noticias dijo que "estamos satisfechos con este resultado y esperamos una resolución completa en los próximos días. Nuestro sincero agradecimiento a todos los que han apoyado no solo a CNN, sino a una prensa estadounidense libre, fuerte e independiente ".

Statement from CNN and @Acosta on today’s ruling: “We are gratified with this result and we look forward to a full resolution in the coming days. Our sincere thanks to all who have supported not just CNN, but a free, strong and independent American press.”