McAllen, Texas — Personas huyeron despavoridas el sábado de un concurrido centro comercial en Texas al confundir con disparos las vitrinas de vidrio que eran rotas a golpes durante un intento de robo en una joyería, según la policía y testigos.

Active shooters at the @LaPlazaMall in McAllen, TX. One on the run! pic.twitter.com/AKGjKWiqo7