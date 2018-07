Washington - El Departamento de Defensa divulgó hoy la identidad del soldado estadounidense fallecido este jueves en una acción de combate en el este de Afganistán, donde combate al yihadismo con la 'Operación Centinela de la Libertad'.

El sargento de primera clase Christopher Andrew Celiz, de 32 años, murió debido a "las heridas sufridas" durante un ataque enemigo "con armas ligeras" que tuvo lugar en el distrito de Zurmat, en la provincia de Paktiya, informó el Pentágono en un comunicado.

U.S. Army Ranger from Summerville, Sgt. 1st class Christopher Andrew Celiz died during combat in Afghanistan https://t.co/1rhBxTQ2vL #chsnews #scnews pic.twitter.com/u0afaYOpU5