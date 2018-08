Missouri — Una empleada comenzó a disparar el lunes en un centro de distribución de alimentos del área de Houston, Texas, y provocó la muerte de una persona e hirió a otra, informó la policía.

La sospechosa también recibió un tiro durante el ataque en el centro de distribución Ben E. Keith en Missouri City y murió en el hospital, indicaron las autoridades y agregaron que no saben si fue baleada por un agente o falleció por una herida de bala autoinfligida.

A suspect is dead after she allegedly opened fire at a food distribution plant, killing one person and wounding another in Missouri City. https://t.co/5CR2WAweZB pic.twitter.com/6LPSEy8U1x