Auburn — Una persona murió y cuatro resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido el domingo en un McDonald’s cercano a la Universidad Auburn en Alabama.

Las autoridades acudieron al restaurante ubicado en la Avenida West Magnolia poco antes de las 2:30 de la madrugada y encontraron a un hombre de 20 años muerto con heridas de bala, informó la policía de Auburn en un comunicado.

La policía indicó que otras cuatro personas, incluido un alumno de la universidad, resultaron heridas. Una de las víctimas, de 16 años de Opelika, Alabama, fue trasladada al Centro Médico Piedmont Columbus Regional con heridas graves. Las otras tres, de 17, 19 y 21 años, fueron llevadas al Centro Médico East Alabama con lesiones menores.

Las autoridades no creen que el tiroteo haya sido aleatorio y abrieron una investigación.

Manhunt Underway For The Guy Who Opened Fire at a McDonald's Restaurant Last Night Near Auburn University in Alabama.

Authorities Say The Shooting Happened After a Fight Broke Out Over The Football Game.

1 Dead and 4 Injuried.

