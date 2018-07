Nueva York — Un caño subterráneo que explotó bajo la Quinta Avenida en Manhattan el jueves arrojó al aire trozos de asfalto, lanzó un chorro de vapor que alcanzó una altura de varios pisos y obligó a los transeúntes a buscar refugio.

No se reportaron víctimas, pero ConEd, la empresa propietaria del caño, advirtió que se tomen precauciones contra la contaminación con amianto.

Los edificios de varias cuadras de la céntrica avenida fueron evacuados por precaución.

La fuga de alta presión fue denunciada alrededor de las 6:40 de la mañana. Dos horas después, el chorro de humo todavía alcanzaba una altura de 10 pisos.

Steam pipe blast in Manhattan’s Flatiron District creates huge crater in the middle of New York City. https://t.co/k2Q2N4WrS7 pic.twitter.com/Tg0oM4GLTp