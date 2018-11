Nueva York - "Becoming", el libro de la ex primera dama Michelle Obama, se ha convertido en un éxito masivo.

Crown Publishing informó hoy que las memorias vendieron más de 1.4 millones de copias en todos los formatos en los Estados Unidos y Canadá en los siete días desde su lanzamiento el 13 de noviembre.

Según la demanda de los minoristas en todos los canales, el editor ha impreso tres millones de copias en tapa dura. En su primer día, el libro vendió más de 725,000 copias, lo que lo convierte en uno de los mayores debuts del año.

Crown también dijo que "Becoming" es actualmente el título de no ficción para adultos número 1 en el Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, España, Dinamarca y Finlandia. En Alemania, se han vendido unas 200,000 copias, lo que provocó una segunda impresión de 100,000 copias. En el Reino Unido, "Becoming" es publicado por Viking y ha tenido cuatro tiradas de prensa con un total de 575,000 copias impresas.

El libro es muy superior al ritmo de las memorias anteriores de las primeras damas. En 2003, la "Historia viva", de Hillary Clinton, tuvo ventas en la primera semana de alrededor de 600,000 copias.

Las reseñas del libro, que rastrea el viaje de Obama desde el lado sur de Chicago hasta la Casa Blanca, han sido positivas, con The Washington Post elogiando su "equilibrio impresionante al decir la verdad de sus desafíos y, al mismo tiempo, reconocer su vida de la suerte".