Los guardias que debían estar supervisando a Jeffrey Epstein al parecer no revisaron su celda a pesar de que anotaron en una bitácora que sí lo habían hecho, informó a The Associated Press una fuente allegada a las investigaciones.

Epstein, el multimillonario financista acusado de abuso sexual de menores, salió del programa de prevención de suicidios el mes pasado por razones que no fueron explicadas y se suponía que un guardia debía visitarlo cada 30 minutos. Pero los vídeos de vigilancia muestran que esos controles no se realizaron en las horas previas a que fuese hallado muerto el sábado por la mañana, según la fuente que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar del tema.

Los guardas de la unidad del penal donde estaba encerrado son sospechosos de falsificar apuntes en bitácoras para mostrar que se estaban realizando las comprobaciones, explicó otra fuente conocedora de la pesquisa.

En el pasado, guardas de cárceles tanto federales como estatales enfrentaron cargos penales por falsificar entradas en libros de registros, que se descubrieron tras problemas con algún reo.

La decisión del Departamento de Justicia se produjo ante las crecientes evidencias de que el Centro Correccional Metropolitano, aquejado de una falta de personal crónica, podría haber fallado en su responsabilidad de impedir que Epstein, de 66 años, se autolesionara mientras esperaba un juicio por supuestos abusos sexuales a adolescentes.

El domingo se le realizó una autopsia a Epstein, pero no se han divulgado los resultados. El director del departamento forense ha dicho que su personal aguarda más información.

El deceso de Epstein llevó al Departamento de Justicia a apartar de su puesto al director del penal federal y a suspender a dos agentes que debían vigilar al financista.

Tanto el FBI como la Inspectoría Interna del Departamento de Justicia están investigando lo ocurrido.

El secretario de Justicia, William Barr, ha expresado su enojo por el hecho de que Epstein haya sido dejado solo cuando estaba bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones.

Hace pocos días Barr dijo que el Departamento de Justicia había hallado “serias irregularidades” en el Centro Correccional Metropolitano y que ese centro “no protegió adecuadamente la seguridad de este prisionero”.

Desde el fallecimiento de Epstein, han surgido detalles sobre ese centro penitenciario que demuestran una crónica falta de personal y una cadena de aparentes errores en el manejo de su presidiario más prominente.