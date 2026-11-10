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Conocer es crecer: Fútbol para ciegos

Esta disciplina fomenta la inclusión de personas con discapacidades visuales en los deportes

10 de noviembre de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el fútbol para ciegos, los partidos constan de dos periodos de 20 minutos cada uno, con un descanso de hasta 10 minutos.
En el fútbol para ciegos, los jugadores de campo llevan antifaces opacos para asegurar la igualdad de condiciones. (Captura)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

¿Sabías que las personas con discapacidades visuales pueden jugar fútbol? Desarrollado inicialmente en España, el fútbol para ciegos fue ganando terreno en el resto del mundo desde la década de 1920. Se practica en equipos de cinco atletas: cuatro jugadores de campo y un portero. Cada equipo compite por marcar goles en la portería del adversario.

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Un factor que distingue a este deporte es que los jugadores de campo llevan antifaces opacos para asegurar la igualdad de condiciones. En cambio, el portero no usa antifaz y debe ser una persona vidente o con visión parcial. Se utiliza un balón hueco con un dispositivo sonoro en su interior, lo que permite a los jugadores seguir su trayectoria. El portero puede dar instrucciones en voz alta a sus compañeros, mientras que el guía ofensivo emite sonidos cerca de la portería contraria para guiar a los goleadores. Por estas razones, el estadio debe permanecer en silencio hasta que se anota un gol.

Los partidos constan de dos periodos de 20 minutos cada uno, con un descanso de hasta 10 minutos. El terreno de juego es de menor tamaño que en el fútbol convencional y está delimitado por vallas laterales que evitan que el balón salga del terreno de juego.

Fuente: www.paralympic.org

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel Elemental

1. Actividad de metacognición (breve)

Instrucciones: Responde con tus propias palabras.

  • ¿Qué fue lo más fácil de entender del texto? ¿Por qué?
  • ¿Qué palabra o idea te resultó más difícil? ¿Qué hiciste para comprenderla?
  • ¿Cómo le explicarías a un compañero qué es el fútbol para ciegos en una sola frase?

Objetivo: Que el estudiante identifique qué comprendió, qué le costó comprender, y cómo lo resolvió.

2. Actividad de pareo

Instrucciones: Une con una línea cada elemento con su descripción correcta.

Columna AColumna B
1. Jugadores de campoa. No usa antifaz y da instrucciones en voz alta
2. Porterob. Guía a los goleadores con sonidos cerca de la portería contraria
3. Balónc. Llevan antifaces opacos para igualar condiciones
4. Guía ofensivod. Tiene un dispositivo sonoro en su interior
5. Estadioe. Debe permanecer en silencio hasta que se anota un gol

Respuestas: 1-c, 2-a, 3-d, 4-b, 5-e.

Nivel Superior

1. Actividad de metacognición (breve)

Instrucciones: Reflexiona y responde.

  • Antes de leer, ¿qué sabías sobre el fútbol para ciegos? ¿Cambió tu idea después de leer? ¿En qué?
  • ¿Qué estrategia usaste para organizar la información del texto (subrayar, resumir, relacionar, comparar)? ¿Te funcionó? ¿Por qué?
  • Si tuvieras que enseñar este deporte a alguien, ¿qué tres ideas clave elegirías y por qué?

Objetivo: Que el estudiante evalúe su proceso de comprensión, sus estrategias y la selección de ideas principales.

2. Actividad de pareo

Instrucciones: Relaciona cada concepto con la función o característica que le corresponde según el texto.

Columna AColumna B
1. Antifaz opacoa. Delimitan el terreno y evitan que el balón salga
2. Dispositivo sonoro del balónb. Permite seguir la trayectoria del balón por el sonido
3. Vallas lateralesc. Garantiza igualdad de condiciones entre los jugadores de campo
4. Voz del porterod. Orienta a los compañeros durante el juego
5. Guía ofensivoe. Emite sonidos cerca de la portería contraria para guiar a los goleadores
6. Silencio del estadiof. Evita confundir la ubicación del balón por ruidos externos

Respuestas: 1-c, 2-b, 3-a, 4-d, 5-e, 6-f.

Tags
El Nuevo Día EducadorEducaciónCiegos
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