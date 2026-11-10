Consejos para comer saludable con poco presupuesto

Llevar una alimentación balanceada es crucial para el crecimiento y desarrollo saludable de niños y jóvenes. Para lograrlo, es importante seleccionar alimentos que sean nutritivos y que vayan acorde con los gustos y el presupuesto familiar.

“Una dieta balanceada es aquella que incluye las necesidades del individuo con respecto a los cinco grupos de alimentos, que son: las proteínas, los farináceos, los vegetales, las frutas y los lácteos”, mencionó Olga Sinigaglia Montalvo, presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. “Cada una de las comidas –desayuno, almuerzo y cena- debe incluir los cinco grupos de alimentos”.

Según datos del Departamento de Salud, el grupo de las proteínas incluye carnes, aves, mariscos, huevos, frutos secos como las nueces y legumbres como las habichuelas. El conjunto de los farináceos abarca panes, arroz, pasta, avena, tortillas, cereales y viandas como las papas y las batatas. En el caso de los vegetales, pueden ser frescos, congelados, enlatados o deshidratados. Las frutas también pueden ser enteras, cortadas, frescas, congeladas, enlatadas y en bebidas que sean 100% jugo. Los lácteos consisten en la leche y sus derivados, como el yogur y el queso.

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“Si un niño no se alimenta correctamente puede haber un rezago en su crecimiento o tener deficiencias nutricionales que lo haga tener una mayor predisposición a enfermarse y a desarrollar ciertas condiciones de salud”, resaltó Sinigaglia, quien tiene 15 años de experiencia como nutricionista pediátrica.

Aun cuando el costo de los alimentos ha subido 30% desde 2020, según datos de la firma Inteligencia Económica, es importante seleccionar alternativas saludables. Para llevar una dieta balanceada con un presupuesto limitado, la licenciada recomendó planificar bien las compras. “Primero, debemos mirar lo que tenemos en casa y ver qué realmente nos hace falta para así evitar comprar cosas que no necesitamos”, aconsejó Sinigaglia.

“Debemos planificar el menú de lo que vamos a cocinar esa semana y hacer la lista de compras según lo que necesitaremos para hacer ese menú”, prosiguió la licenciada. “También hay que establecer un presupuesto e intentar no gastar de más”.

Por su parte, la Academia Americana de Pediatría aconseja: buscar frutas y vegetales de temporada porque suelen costar menos, estar pendiente de ofertas y descuentos y si se compran alimentos enlatados, elegir frutas con jugo 100% natural y verduras con bajo contenido de sodio o sin sal añadida.

Al seleccionar alimentos saludables, la licenciada instó a los padres a tomar en cuenta los gustos y preferencias de los niños, a la vez que se les educa sobre lo que es mejor para su bienestar. “Es importante servirles las porciones adecuadas de cada grupo de alimentos y procurar que comer no les genere ansiedad”, dijo Sinigaglia. “Hay que manejarlo con amor, cariño y sabiduría, explicándoles las razones por las que tomamos estas decisiones alimentarias”.