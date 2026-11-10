Lecciones de nutrición para el salón de clases

Rojo, amarillo y verde...

Así como un semáforo indica a los conductores que deben detenerse, reducir la velocidad o seguir adelante, esa misma lógica puede aplicarse a los alimentos que niños y jóvenes solo deben consumir ocasionalmente, los que deben ingerir con moderación y los que pueden comer con frecuencia porque son los más saludables.

Esto es parte de llevar una dieta balanceada que incluya los cinco grupos de alimentos: frutas, vegetales, proteínas, lácteos y cereales. También es uno de los temas tratados en lecciones que son parte de la campaña educativa sobre nutrición, desarrollada por docentes en conjunto con el fabricante de panes Holsum.

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La campaña educativa “Valores Holsum: nutriendo al futuro” está disponible en ENDE App, plataforma de El Nuevo Día Educador que está accesible para maestros y alumnos a través de Microsoft Teams y que utiliza el archivo histórico del periódico El Nuevo Día como recurso didáctico para la sala de clases.

“Valores Holsum: nutriendo al futuro” busca promover la importancia de una alimentación balanceada

e inculcar en los estudiantes valores como la responsabilidad, el respeto, la perseverancia y la toma de decisiones informadas.

Las lecciones que forman parte de la campaña integran información sobre los grupos de alimentos, lo que se considera un plato balanceado, las etiquetas nutricionales y la importancia del autocuidado

a través de una sana alimentación. Incluyen pre-pruebas, post-pruebas, vocabulario y actividades prácticas, como la creación de un menú saludable para el comedor escolar.

Son temas que pueden discutirse durante el periodo de salón hogar con estudiantes de nivel elemental y de superior, utilizando ENDE App.

Además, en ENDE App, estudiantes y maestros pueden acceder al archivo digital o ePaper de El Nuevo Día y buscar noticias por tema, así como imprimirlas, descargarlas y compartirlas. El ePaper también permite al usuario escuchar la noticia o leerla traducida al inglés.