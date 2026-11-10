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Lecciones de nutrición para el salón de clases

Campaña educativa en ENDE App auspiciada por Holsum fomenta la alimentación balanceada 

10 de noviembre de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La campaña educativa “Valores Holsum: nutriendo al futuro” busca promover la importancia de una alimentación balanceada y la importancia del autocuidado.
La campaña educativa “Valores Holsum: nutriendo al futuro” busca promover la importancia de una alimentación balanceada y la importancia del autocuidado. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

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Así como un semáforo indica a los conductores que deben detenerse, reducir la velocidad o seguir adelante, esa misma lógica puede aplicarse a los alimentos que niños y jóvenes solo deben consumir ocasionalmente, los que deben ingerir con moderación y los que pueden comer con frecuencia porque son los más saludables.

Esto es parte de llevar una dieta balanceada que incluya los cinco grupos de alimentos: frutas, vegetales, proteínas, lácteos y cereales. También es uno de los temas tratados en lecciones que son parte de la campaña educativa sobre nutrición, desarrollada por docentes en conjunto con el fabricante de panes Holsum.

La campaña educativa “Valores Holsum: nutriendo al futuro” está disponible en ENDE App, plataforma de El Nuevo Día Educador que está accesible para maestros y alumnos a través de Microsoft Teams y que utiliza el archivo histórico del periódico El Nuevo Día como recurso didáctico para la sala de clases.

“Valores Holsum: nutriendo al futuro” busca promover la importancia de una alimentación balanceada

e inculcar en los estudiantes valores como la responsabilidad, el respeto, la perseverancia y la toma de decisiones informadas.

Las lecciones que forman parte de la campaña integran información sobre los grupos de alimentos, lo que se considera un plato balanceado, las etiquetas nutricionales y la importancia del autocuidado

a través de una sana alimentación. Incluyen pre-pruebas, post-pruebas, vocabulario y actividades prácticas, como la creación de un menú saludable para el comedor escolar.

Son temas que pueden discutirse durante el periodo de salón hogar con estudiantes de nivel elemental y de superior, utilizando ENDE App.

Además, en ENDE App, estudiantes y maestros pueden acceder al archivo digital o ePaper de El Nuevo Día y buscar noticias por tema, así como imprimirlas, descargarlas y compartirlas. El ePaper también permite al usuario escuchar la noticia o leerla traducida al inglés.

Los maestros que tengan dudas sobre el uso de esta aplicación pueden comunicarse a ende@gfrmedia.com.

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