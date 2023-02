La actividad de lluvia que se registró esta mañana en varios pueblos del este de Puerto Rico continuará cerca de esa zona hasta casi el mediodía, cuando se espera que se muevan las lluvias hasta el interior y oeste de la isla.

El meteorólogo David Sánchez Rivera, quien labora en el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, explicó a El Nuevo Día que la precipitación es resultado de un parcho de humedad que se movió sobre la región durante la madrugada de este martes.

Por esa razón, aunque algunos pueblos en el este no hayan visto lluvias, sí amanecieron con cielos nublados.

“El parcho de humedad dejó aguaceros en el área este de la isla. Se espera que continúe así en horas de la mañana con algo de lluvia en el este y esta misma humedad ayudará al desarrollo de aguaceros a lo largo de la cordillera central y el oeste en la tarde”, precisó el experto vía telefónica.

Advirtió que las lluvias más fuertes pudieran dejar acumulaciones de agua o inundaciones menores en áreas con poco drenaje.

De momento, la perspectiva de condiciones peligrosas del tiempo para Puerto Rico sugiere que la línea de pueblos desde la cordillera central hacia el oeste hasta Mayagüez tiene riesgo limitado de lluvia en exceso, lo que significa que inundaciones urbanas podrían registrarse.

Para esa misma zona, el pronóstico de acumulación de lluvias dentro de las próximas 24 horas (desde las 6:00 a.m. de este martes hasta las 6:00 a.m. de mañana, miércoles) estima en 0.75 pulgadas el valor máximo que podría registrarse, debido a los aguaceros. Sin embargo, el pronóstico no implica que todos los pueblos verían esa misma acumulación, sino que podría ser menor.

Sánchez Rivera adelantó que mañana, miércoles, el patrón del tiempo cambiará a uno mayormente estable y seco, debido a que el viento soplará más del noreste. No obstante, es posible que se registren algunas lluvias en el norte y este de Puerto Rico.

Esa estabilidad en el tiempo no se extenderá a las condiciones marítimas. Por el contrario, el meteorólogo advirtió que desde la noche de mañana comenzará, nuevamente, un aumento en el oleaje y el riesgo de corrientes marinas.

“A partir de mañana, miércoles, en la tarde y por el resto de la semana laboral, nuevamente, se deteriorarán las condiciones marítimas y costeras por la combinación de una marejada del norte y fuertes vientos. El oleaje pudiera estar de 6 a 8 pies desde mañana en la noche”, detalló.

Actualmente, el oleaje fluctúa entre 4 y 6 pies, por lo que, aunque no hay advertencias en vigor, el SNM exhorta a los operadores de embarcaciones pequeñas a ejercer precaución en áreas con poco drenaje. El viento, además, está soplando a razón de 10 a 15 nudos, aunque en ocasiones es más alto.

El riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado, mayormente, en playas expuestas al océano Atlántico, pero aumentará al nivel alto desde mañana.

Para hoy esperamos máximas en los medios 80 grados Fahrenheit (°F) y las mínimas deben de bajar a los 60 °F en elevaciones altas hacia los bajos 70 °F en áreas costeras.

En cuanto a las temperaturas, el experto precisó que las máximas estarán en los medios 80 °F en elevaciones bajas y costeras. Mientras, las mínimas podrían bajar a los altos 50 °F o bajos 60 °F en la montaña, mientras que en áreas costeras podrían descender a los bajos 70 °F.

La temperatura promedio (normal) para una fecha como hoy en San Juan es de 84 °F. Mientras, el récord de temperatura máxima para hoy es de 90 °F y data del 2014.

Acerca de las posiciones del sol, el amanecer fue a las 6:53 a.m., mientras que la puesta del sol debe darse a las 6:25 p.m. El mediodía solar debe concretarse a las 12:38 p.m.