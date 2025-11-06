Aguaceros pasajeros y riesgo de corrientes marinas: conoce el pronóstico para este jueves

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió este jueves sobre un riesgo alto de corrientes marinas para las playas de la costa norte de Puerto Rico, una condición que podría extenderse a Culebra durante el transcurso del día.

La meteoróloga Rosalina Vázquez, del SNM, explicó que el oleaje estará en aumento con la llegada de una marejada durante esta noche, lo que podría generar condiciones peligrosas para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas.

La científica agregó que se espera que una masa de aire seco continúe limitando la formación de aguaceros sobre gran parte de la isla.

Sin embargo, informó que, en horas de la tarde, podrían desarrollarse lluvias pasajeras sobre sectores del oeste y noroeste debido a los efectos locales.