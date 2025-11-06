Opinión
6 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguaceros pasajeros y riesgo de corrientes marinas: conoce el pronóstico para este jueves

Las condiciones marítimas se deteriorarán debido a la llegada de una marejada del norte

6 de noviembre de 2025 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
The National Weather Service is maintaining a warning for small boat operators and a high risk of ocean currents (GFR Media).
Los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió este jueves sobre un riesgo alto de corrientes marinas para las playas de la costa norte de Puerto Rico, una condición que podría extenderse a Culebra durante el transcurso del día.

La meteoróloga Rosalina Vázquez, del SNM, explicó que el oleaje estará en aumento con la llegada de una marejada durante esta noche, lo que podría generar condiciones peligrosas para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas.

La científica agregó que se espera que una masa de aire seco continúe limitando la formación de aguaceros sobre gran parte de la isla.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Sin embargo, informó que, en horas de la tarde, podrían desarrollarse lluvias pasajeras sobre sectores del oeste y noroeste debido a los efectos locales.

Anticipó que, aunque han comenzado a descender gradualmente las temperaturas, se mantiene un riesgo limitado de calor y los índices podrían fluctuar entre los 100 y 05 grados Fahrenheit.

