Aguaceros pasajeros y riesgo de corrientes marinas: conoce el pronóstico para este jueves
Las condiciones marítimas se deteriorarán debido a la llegada de una marejada del norte
6 de noviembre de 2025 - 9:27 AM
6 de noviembre de 2025 - 9:27 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió este jueves sobre un riesgo alto de corrientes marinas para las playas de la costa norte de Puerto Rico, una condición que podría extenderse a Culebra durante el transcurso del día.
La meteoróloga Rosalina Vázquez, del SNM, explicó que el oleaje estará en aumento con la llegada de una marejada durante esta noche, lo que podría generar condiciones peligrosas para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas.
La científica agregó que se espera que una masa de aire seco continúe limitando la formación de aguaceros sobre gran parte de la isla.
Sin embargo, informó que, en horas de la tarde, podrían desarrollarse lluvias pasajeras sobre sectores del oeste y noroeste debido a los efectos locales.
Anticipó que, aunque han comenzado a descender gradualmente las temperaturas, se mantiene un riesgo limitado de calor y los índices podrían fluctuar entre los 100 y 05 grados Fahrenheit.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: