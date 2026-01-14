Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguaceros y temperaturas un poco más cálidas: conoce el pronóstico para este miércoles

En el ámbito marítimo, persiste un riesgo moderado de corrientes marinas

14 de enero de 2026 - 7:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En muchos sectores, la lluvia se manifestará como lloviznas, aunque no se descartan episodios de precipitación un poco más intensa. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aunque enero suele traer un ambiente más fresco, este miércoles persistirán aguaceros pasajeros y temperaturas un poco más cálidas de lo normal, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

RELACIONADAS

De acuerdo con la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, durante las horas de la mañana, se esperan aguaceros en el este de la isla.

En muchos sectores, la lluvia se manifestará como lloviznas, aunque no se descartan episodios de precipitación un poco más intensa, acompañados de cielos mayormente nublados.

En horas de la tarde, la actividad de lluvia se desplazará hacia el interior y el oeste de Puerto Rico, con mayor probabilidad en municipios como Jayuya, Utuado, Lares y hacia Aguadilla.

“No debe resultar en inundaciones, sino más bien en reducción de visibilidad en las carreteras y pavimento mojado”, explicó Inglés Serrano.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán, este miércoles, uno o dos grados por encima de lo que es típico para el mes de enero.

En sectores costeros del norte, los termómetros podrían alcanzar los medios a altos 80 grados Fahrenheit, mientras que en el sur podrían registrarse máximas en los bajos 90 grados. En el interior, se esperan temperaturas en los bajos 80.

Según la meteoróloga, para mañana jueves, se anticipa un patrón similar, mientras que el viernes podría registrarse un aumento en la frecuencia de los aguaceros debido a la presencia de una zona más extensa de humedad y nubosidad.

Ante este panorama y las anticipadas Fiestas de la Calle San Sebastián, recomendó a las personas que lleven sus sombrillas ya que se esperan periodos de aguaceros pasajeros.

En el ámbito marítimo, persiste un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas para la vida en las playas del norte y este de Puerto Rico, así como en Culebra.

Sin embargo, durante el fin de semana se espera la llegada de una marejada del norte, lo que elevará el riesgo a alto entre sábado y domingo.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Periodista de Breaking News
