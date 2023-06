Una jornada de aguaceros y tronadas aisladas podría afectar este sábado a sectores de la mitad este y oeste de Puerto Rico, en gran medida, por la humedad remanente en la región tras el paso al sur de la tormenta tropical Bret.

No obstante, la actividad de lluvia no debería ser intensa e, incluso, la acumulación de agua no debería superar las dos pulgadas de precipitación. Hoy será el día más húmedo del fin de semana, lo que da una idea de las condiciones más estables que se esperan para los próximos días.

Sin embargo, es posible que algunos parchos de humedad entren durante la tarde de mañana, domingo, dando paso a actividad de lluvia pasajera.

Pese a los bajos estimados en acumulación de lluvia, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan estipuló que existe un riesgo de lluvia en exceso en el rango de limitado a elevado, por lo que existe la posibilidad de que se registren acumulaciones de agua en áreas con poco drenaje o inundaciones urbanas.

PUBLICIDAD

A continuación, los detalles del pronóstico para este sábado:

La lluvia que se forme este sábado sobre la mitad este se daría en horas de la mañana y previo al mediodía, puesto que en la tarde esos aguaceros se deberían concentrar más en el interior y oeste de Puerto Rico.

sobre la mitad este se daría en horas de la mañana y previo al mediodía, puesto que en la tarde esos aguaceros se deberían concentrar más en el interior y oeste de Puerto Rico. Con las tronadas más fuertes , de desarrollarse, podrían experimentarse vientos en ráfagas por encima de las 25 millas por hora.

, de desarrollarse, podrían experimentarse vientos en ráfagas por encima de las 25 millas por hora. Desde mañana en la tarde y, potencialmente, hasta mediados de la semana que viene, los valores de agua precipitable estarán cerca de las 2 pulgadas, un umbral que permitiría el desarrollo de lluvias en horas de la mañana y la tarde. Este factor no sería suficiente como para un evento de aguaceros significativos, pero sí daría paso a algunas lluvias de moderadas a fuertes. El agua precipitable es un estimado de la cantidad de lluvia que podría caer si se llegase a condensar todo el vapor de agua contenido en una columna vertical en la atmósfera.

De momento, el aumento en lluvias más significativo para la próxima semana debería ocurrir para el jueves, con el paso de una onda tropical fuerte.

Debido a la interacción atmosférica entre las tormentas Bret y Cindy, la dirección del viento que predomina en la isla es desde el este, razón por la que no se esperan condiciones de calor extremo y, por ende, no existen advertencias emitidas a tales efectos. Sin embargo, es posible que se registren índices de calor en el rango de 100 a 107 grados Fahrenheit (°F). No se descarta que en áreas aisladas se experimenten índices de hasta 110 °F.

que predomina en la isla es desde el este, razón por la que y, por ende, no existen advertencias emitidas a tales efectos. Sin embargo, es posible que se registren índices de calor en el rango de 100 a 107 grados Fahrenheit (°F). No se descarta que en áreas aisladas se experimenten índices de hasta 110 °F. El calor en exceso sí podría dominar las condiciones durante la semana que viene, cuando la tormenta tropical Cindy se ubique al norte del Caribe y altere la dirección del viento, que soplaría de sur a norte. Con este componente del sur, el viento elevaría las temperaturas en pueblos de la mitad norte y, con la humedad en la zona, elevaría los índices de calor por encima de los 110 °F.

En cuanto al pronóstico marítimo , se espera que el oleaje en el océano Atlántico fluctúe entre 5 a 7 pies en el día, mientras que en aguas del mar Caribe se espera un oleaje de 7 a 10 pies, debido a una marejada provocada por la tormenta tropical Bret.

, se espera que el oleaje en el océano Atlántico fluctúe entre 5 a 7 pies en el día, mientras que en aguas del mar Caribe se espera un oleaje de 7 a 10 pies, debido a una marejada provocada por la tormenta tropical Bret. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas en playas del norte y este de la isla, incluyendo las islas municipio. No obstante, playas en el sur tienen un riesgo alto de corrientes marinas.

Perspectiva de las condiciones en el trópico: No hay sistema de sospecha, pero sí dos ciclones tropicales activos: la tormenta tropical Bret y la depresión tropical cuatro. Este producto consiste en la producción de cortos informes acerca de áreas de sospecha ciclónica (bajas presiones) y sus probabilidades de formación en consideración al estado de las condiciones atmosféricas en ese momento (si son conducentes a desarrollo o no).

---

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés).