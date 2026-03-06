Ante llegada de fanáticos por el Clásico Mundial: advierten sobre condiciones marítimas peligrosas en Puerto Rico
6 de marzo de 2026 - 7:57 AM
En momentos en que cientos de fanáticos y turistas llegan a Puerto Rico por el inicio de los partidos del Clásico Mundial de Béisbol en el estadio Hiram Bithorn, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones marítimas y costeras estarán peligrosas hasta al menos el domingo.
“No es momento para playa y bote porque el viento está generando oleaje picado y condiciones bastante peligrosas en las áreas costeras”, alertó la meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM.
De acuerdo con Marrero, aún persiste un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte y este, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.
Mietras, permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en aguas del océano Atlántico y del mar Caribe, ya que el oleaje podría estar fluctuando entre siete a ocho pies, ocasionalmente más alto.
En cuanto a las condiciones del tiempo, Marrero indicó que el viernes se anticipa una jornada variable, con aguaceros frecuentes durante la mañana.
No obstante, entre 10:30 a.m. y 11:30 a.m. podría entrar un parche de aire más seco, lo que ayudaría a reducir temporalmente la frecuencia de las lluvias.
La meteoróloga añadió que, a medida que el aire seco avance, el cielo podría despejarse parcialmente, lo que permitiría un leve aumento en las temperaturas.
Además, señaló que hay concentraciones leves de polvo del Sahara en la región, lo que podría afectar a personas sensibles o con condiciones respiratorias.
Sin embargo, durante la noche y hacia la madrugada se espera un aumento nuevamente en la humedad a medida que otro parche de humedad se desplace sobre la región, lo que favorecería aguaceros frecuentes al menos hasta el sábado, sin descartarse tronadas aisladas.
