Anticipan lluvias pasajeras y riesgo limitado de inundaciones para este miércoles en Puerto Rico

Un patrón de tiempo variable traerá este miércoles aguaceros pasajeros a varias regiones de Puerto Rico sin ocasionar impactos mayores.

Según la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), un parche de humedad provocará lluvias intermitentes durante horas de la mañana sobre sectores del norte y este.

Algunas de estas lluvias podrían alcanzar áreas de la región metropolitana. Mientras, en horas de la tarde, la actividad de lluvia se desplazará hacia el interior y el noroeste de Puerto Rico.

Zayas indicó que, aunque el riesgo es limitado, podrían registrarse inundaciones localizadas, con acumulación de agua en carreteras, particularmente en municipios del noroeste.

En el panorama marítimo, sostuvo que se espera oleaje de entre tres a cuatro pies en las aguas del norte, mientras que el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las playas del norte y de Culebra.

La científica anticipó que para mañana se estará monitoreando un pulso de marejada que podría acercarse a la región. De ser necesario, se evaluará la emisión de advertencias adicionales.

Además, los modelos meteorológicos más recientes apuntan a que hacia finales del fin de semana podría registrarse una marejada más fuerte, lo que generaría condiciones potencialmente peligrosas en las playas del norte.