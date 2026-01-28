Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Anticipan lluvias pasajeras y riesgo limitado de inundaciones para este miércoles en Puerto Rico

De igual forma, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para el norte y Culebra

28 de enero de 2026 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lluvias en el área de Hato Rey.
Podrían registrarse acumulaciones de agua en carreteras. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un patrón de tiempo variable traerá este miércoles aguaceros pasajeros a varias regiones de Puerto Rico sin ocasionar impactos mayores.

Según la meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), un parche de humedad provocará lluvias intermitentes durante horas de la mañana sobre sectores del norte y este.

Algunas de estas lluvias podrían alcanzar áreas de la región metropolitana. Mientras, en horas de la tarde, la actividad de lluvia se desplazará hacia el interior y el noroeste de Puerto Rico.

Zayas indicó que, aunque el riesgo es limitado, podrían registrarse inundaciones localizadas, con acumulación de agua en carreteras, particularmente en municipios del noroeste.

En el panorama marítimo, sostuvo que se espera oleaje de entre tres a cuatro pies en las aguas del norte, mientras que el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado para las playas del norte y de Culebra.

La científica anticipó que para mañana se estará monitoreando un pulso de marejada que podría acercarse a la región. De ser necesario, se evaluará la emisión de advertencias adicionales.

Además, los modelos meteorológicos más recientes apuntan a que hacia finales del fin de semana podría registrarse una marejada más fuerte, lo que generaría condiciones potencialmente peligrosas en las playas del norte.

“Exhortamos a las personas a mantenerse pendientes”, reiteró.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
